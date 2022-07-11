Грозный, 11 июля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров продолжил публикацию пародийного «видеосериала» о президенте Украины Владимире Зеленском. В ней речь идет о том, что его якобы приняли в состав батальона «Ахмат», как он ранее просил, однако не бойцом, а мишенью.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Напомним, в предыдущих двух сериях рассказывалось о том, что Зеленский якобы подписывает акт о полной капитуляции и просится принять участие в спецоперации в составе чеченского подразделения «Ахмата». Роль Зеленского исполнял похожий на него блогер, а в роли Кадырова снимался сам глава Чечни.

«Часть третья о том, как Зеленского все-таки пожалели и взяли в батальон «Ахмат». Правда, на особых условиях, зато до конца жизни», — с намеком представил новое видео в своем Telegram-канале чеченский лидер.

Зеленский предстает с начале ролика с пакетом на голове и не сразу понимает, где он. После того как пакет снимают, он радуется, что попал в «Ахмат», но недолго, понимая, что его ждет.