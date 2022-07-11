Ханты-Мансийск, , 13:25 — REGNUM В Югре за сутки на 11 июля с COVID-19 госпитализировали 10 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки на 11 июля в Югре выписали из ковидных госпиталей 13 человек. Выявили 24 заражённых, на одного человека больше, чем сутками ранее. Лидером по числу заражений коронавирусом стал Сургут — 8 случаев.

Всего на территории ХМАО с начала пандемии на 11 июля лабораторно подтверждено 211 539 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 208 746 человек, скончались 2556 (ни одного человека за сутки).

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