Магадан, , 13:21 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил проработать технологии по обновлению фасадов жилых домов в столице Колымы.

Проспект Ленина в Магадане © Пресс-служба мэрии Магадана

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«Надо комплексно подходить к благоустройству. Приводить в порядок надо не только дворы, тротуары, площадки, но и фасады домов. Набережная реки Магаданки — по ней всегда большой поток машин и людей. Дал поручение региональному министерству строительства вместе с Фондом капитального ремонта проработать технологии облицовки фасадов и рассмотреть возможность обновить фасады на следующий год.

В целом же смотрели, как прошла работа над ошибками благоустройства прошлых двух лет. В списке больше десяти адресов. Особое внимание — деталям. Кто-то из подрядчиков справился хорошо и с работой, и исправил свои ошибки, а кто-то не спешит исправлять сделанное. На качество — особое внимание», — сообщил в своём телеграм-канале Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, жилые дома на Чукотке украшают различными граффити.