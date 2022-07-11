Париж, , 13:22 — REGNUM Столкнувшись со вспышкой новых случаев заражения в Европе, европейский комиссар по вопросам здравоохранения призывает всех людей старше 60 лет пройти ревакцинацию, сообщает Le Figaro.

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Европейский союз рекомендует 11 июля вторую бустерную дозу вакцины против коронавируса для всех лиц старше 60 лет перед лицом эпидемии.

«Я призываю государства-члены немедленно предложить вторые бустеры всем людям старше 60 лет и уязвимым лицам, и я призываю всех людей, имеющих право на вакцинацию», — заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

Напомним, в апреле ЕС уже рекомендовало вторую бустерную дозу — в большинстве случаев четвертую дозу — для лиц старше 80 лет.