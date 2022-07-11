Рязань, 11 июля, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В Рязанской области за минувшие сутки госпитализировано четыре человека с COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 июля в федеральном оперативном штабе. Выписано с выздоровлением 25 человек.

Https://www.volgograd.ru Экспресс-тест на COVID-19

Всего в Рязанской области коронавирус выявили у 122 725 жителей. Справились с заражением 118 715 человек.

От осложнений при инфекции в регионе скончались 3 413 пациентов.