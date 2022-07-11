Симферополь, , 13:20 — REGNUM Два человека погибли в результате падения автомобиля со скалы в Крыму, сообщили 11 июля в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.

Следственный комитет Sledcom.ru

Трагедия произошла 10 июля. Местный житель увидел в районе садового кооператива «Вымпел» села Левадки автомобиль, в котором находилась женщина и двое мужчин, он и вызвал правоохранителей.

Как установлено, автомобиль, в котором находились люди, упал с обрыва. В результате погибли двое мужчин, женщина с травмами госпитализирована.

Следственные органы начали проверку по факту происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня в Сочи потоком воды в море смыло два автомобиля с туристами. Троих детей и одного взрослого мужчину найти не удалось.