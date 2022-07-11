Таллин, 11 июля, 2022, 13:19 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

С 27 февраля 2022 года Эстония приняла у себя на временной основе уже более 45 000 украинских беженцев. Об этом сообщили в Департаменте полиции и пограничной охраны со ссылкой на собственные данные.

За неделю с 4 по 10 июля нынешнего года в Эстонию прибыли 1 870 военных беженцев с Украины. Среди них было 328 детей. При этом 935 человек следовали через Эстонию транзитом, планируя продолжить путь в другую страну Евросоюза.

Общее количество зарегистрированных для проживания в Эстонии украинских беженцев составляет 45 807 человек. Ранее в правительстве заявляли, что страна готова разместить до 50 000 беженцев.