Кабул, , 13:16 — REGNUM На основе договорённости между министерством промышленности и торговли правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и коммерческими компаниями в Кабуле началась продажа дешёвого горючего с целью снижения цен.

Автозаправка Rama

По сообщению регионального отделения информационного агентства «Тасним», министерство промышленности и торговли распределяло горючее по низкой цене в Кабуле по соглашению с компанией «Ямо Петрол Групп».

Согласно этому соглашению, указанная компания обязана распределить 240 тонн топлива на 12 заправочных станциях в Кабуле на 10 афгани ниже рыночной цены.

Местные источники сообщают, что продажа нефтепродуктов по ценам ниже рыночных помогла снизить цены. В настоящее время в Кабуле литр дизельного топлива продаётся по 118 афгани, а бензина — по 108 афгани.

Ранее Абдул Гани Барадар, заместитель премьер-министра правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по экономике, приказал проверить запасы торговцев горючим, чтобы предотвратить его утаивание и накопление, и предупредил, что в случае выявления нарушений компании будут подвергнуты жесткому наказанию.