Красногорск, , 13:16 — REGNUM С начала 2022 года квартиры в Подмосковье получили уже 188 сирот. Об этом 11 июля сообщается на сайте правительства Московской области.

Жилье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как отметила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина, обеспечение жильем детей-сирот является одним из приоритетных направлений работы регионального правительства.

«Всего в планах у нас на этот год обеспечить жильем свыше 840 детей. На эти цели из бюджета выделено более 3,6 млрд рублей», — заявила вице-губернатор.

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