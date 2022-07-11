Красногорск, 11 июля, 2022, 13:16 — ИА Регнум. С начала 2022 года квартиры в Подмосковье получили уже 188 сирот. Об этом 11 июля сообщается на сайте правительства Московской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жилье

Как отметила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина, обеспечение жильем детей-сирот является одним из приоритетных направлений работы регионального правительства.

«Всего в планах у нас на этот год обеспечить жильем свыше 840 детей. На эти цели из бюджета выделено более 3,6 млрд рублей», — заявила вице-губернатор.