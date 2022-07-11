Омск, , 13:15 — REGNUM Следователи в Омске выясняют обстоятельства жестокого убийства женщины на почве ревности. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 июля в следственном управлении СКР по Омской области.

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По факту убийства 36-летней омички, произошедшего в ночь с 7 на 8 июля, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

По версии следствия, сожители распивали спиртное. В какой-то момент между ними произошёл конфликт на почве ревности. 35-летний ранее судимый за кражу мужчина нанёс женщине множество ранений, а затем попытался свести счёты с жизнью. В это время в соседней комнате спал знакомый семьи и находился шестилетний сын женщины. Мужчина проснулся от шума и вызвал скорую помощь и полицию.

Омичка скончалась в больнице. Подозреваемый в настоящее время находится в больнице под охраной.

Следователи осмотрели место происшествия и изъяли орудие убийства и другие вещественные доказательства. Обстоятельства совершённого преступления устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Октябрьского округа Омска взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту убийства 36-летней женщины.

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