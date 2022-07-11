Екатеринбург, , 13:36 — REGNUM В Екатеринбурге перед судом предстанет бывший главный бухгалтер управляющей компании. Женщину обвиняют в присвоении 9 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе свердловской областной прокуратуры.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, свердловчанка в период с 2017 по 2021 год неоднократно перечисляла средства компании на личный счёт в банке. Для реализации задуманного она использовала электронный ключ доступа к расчётному счёту организации.

Женщине удалось присвоить более 9 млн рублей. Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд Екатеринбурга.