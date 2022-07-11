Афины , 11 июля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В Афинах состоялся обряд крещения детей однополой семьи, сообщает 11 июля РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM
Патриарх константинопольский Варфоломей

Рождённые от суррогатной матери дети актёра Евангелоса Бусиса и дизайнера одежды Питера Дундаса прошли обряд крещения. Таинство проводил архиепископ Константинопольской православной церкви.

Добавим, что в православии гомосексуальные отношения считаются смертным грехом.