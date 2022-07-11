Вашингтон, , 13:11 — REGNUM «Особо опасен» Тимура Бекмамбетова вошёл в десятку самых просматриваемых фильмов сервиса Netflix за прошлую неделю. Соответствующая информация была опубликована в телеграм-канале компании Bazelevs 11 июля.

Джеймс МакЭвой в роли Уэсли Гибсона Цитата из х/ф «Особо опасен». Реж. Тимур Бекмамбетов. США. 2008 год

По данным портала Flix Patrol, картина заняла шестое место в ТОП-10 просматриваемых фильмов в период с 4 по 10 июля. Однако с чем связан возросший интерес к «Особо опасен» — неизвестно.

ИА REGNUM напоминает, что премьера боевика «Особо опасен» (Wanted) состоялась в 2008 году — главные роли в картине исполнили Анджелина Джоли и Джеймс МакЭвой. По сюжету, офисный работник Уэсли Гибсон (МакЭвой) оказывается втянут в тайное сообщество киллеров под названием «Братство», после чего он начинает развивать сверхчеловеческую ловкость и скорость.

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