Лашкаргах, Афганистан, , 13:11 — REGNUM По меньшей мере 20 человек умерли от холеры в афганской провинции Гильменд. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан (сс) Olgamielnikiewicz

Источники в сфере здравоохранения сообщили изданию, что 120 человек заразились холерой в уезде Багран провинции Гильменд, скончались 20 человек.

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В уезд отправлена бригада медиков для оказания первой помощи.

Добавим, что в провинции Забуль заразились холерой не менее 900 человек и около 20 из них скончались.