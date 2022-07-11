Лашкаргах, Афганистан, 11 июля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. По меньшей мере 20 человек умерли от холеры в афганской провинции Гильменд. Об этом сообщает газета «8 Собх».

(сс) Olgamielnikiewicz Афганистан

Источники в сфере здравоохранения сообщили изданию, что 120 человек заразились холерой в уезде Багран провинции Гильменд, скончались 20 человек.

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В уезд отправлена бригада медиков для оказания первой помощи.

Добавим, что в провинции Забуль заразились холерой не менее 900 человек и около 20 из них скончались.