Париж, 11 июля, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Префект полиции Парижа Дидье Лальман скоро покинет свой пост, сообщает Le Figaro.

kriss_toff Полиция Франции во время протестов в Париже

«Дата 20 июля была остановлена ​​десять дней назад, но, вероятно, она будет изменена в случае непредвиденных событий или форс-мажора», — заявил источник в министерстве внутренних дел Франции.

Имя преемника префекта полиции Парижа пока неизвестно.

Напомним, назначенный в штаб-квартиру полиции Парижа 21 марта 2019 года, Дидье Лальман сменил Мишеля Дельпюша. С тремя годами и почти четыре месяца, мандат Дидье Лальмана является самым продолжительным со времени Мишеля Годена (2007–2012 года).