Калуга, , 13:37 — REGNUM В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы два ковид-пациента, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 11 июля.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 19 человек. Днём ранее, 10 июля, в регионе было зарегистрировано 34 случая заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 104 851 человека, 103 030 человек выздоровели.

За минувшие сутки случаев смерти от осложнений, вызванных COVID-19, не зафиксировано. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 453 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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