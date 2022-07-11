Москва, , 13:04 — REGNUM Минстрой РФ готовит поправки в законодательство, направленные на борьбу с потребительским терроризмом в сфере строительства жилья, сообщает »РГ» со ссылкой на слова замглавы ведомства Никиты Стасишина. По его словам, необходимо создать прозрачный четкий механизм для покупателей жилья, чтобы они понимали, что нужно сделать, куда обратиться, чтобы получить квартиру надлежащего качества.

Жилье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«А юридические компании, которые спекулируют и паразитируют на этом вопросе, нацелены на зарабатывание денег и не представляют интересов граждан, должны понимать, что больше лазеек в законодательстве не будет», — заявил Стасишин.

Он также отметил, что проблема недорегулирования и двойного прочтения некоторых норм законодательства влечет затраты строителей, которые приводят к просрочке сдачи домов и не устранению недочетов.

Даже при малейшем нарушении срока передачи квартиры дольщик, знающий о праве на взыскание неустойки, обращается с данным иском, пояснила корреспонденту ИА REGNUM ведущий юрист адвокатского бюро «Юрлов и Партнёры» Анастасия Шеверева. По её словам, суды, в большинстве случаев, выносят положительные решения, как по искам о взыскании неустойки с застройщика за нарушение срока передачи квартиры, так и по искам о ненадлежащем качестве, переданного объекта.

«Кроме того, финансовая нагрузка застройщиков увеличена за счет предусмотренного п.6 ст.13 Законом «О защите прав потребителей» штрафа (50% от суммы, присужденной в пользу потребителя), который взыскивают при неудовлетворении застройщиком требований дольщика в добровольном порядке. С одной стороны, в указанных претензиях нет ничего недобросовестного, однако иногда взысканные суммы могут превышать реально причиненные дольщику убытки. Дольщики с привлечением профессиональных компаний находят даже незначительные недостатки в переданных квартирах и предъявляют иски. В настоящий момент, как и во время COVID-19, действует мораторий на взыскание неустойки, на основании которого санкции к застройщикам не применяются до 31 декабря 2022 г., а в отношении неустойки, начисленной до введения моратория, предоставлена отсрочка. Однако указанная мера временная», — считает юрист.

Анастасия Шеверева также отметила, что в целях урегулирования споров в досудебном порядке и минимизации количества исков, предъявленных в суд, следует вести обязательный досудебный порядок для данной категории споров, установив для застройщиков срок для ответа на претензию.

«Кроме того, можно отменить взыскание потребительского штрафа в размере 50% от присуждённой суммы, если просрочка незначительная и застройщик своевременно уведомил о перенесении срока сдачи объекта.

В перечне недостатков следует указать критерии, по которым можно определить существенность, а также необходимо указать срок, в течении которого такой недостаток может быть устранён, так как установленные сроки для устранения недостатков слишком маленькие и не позволяют застройщикам уложиться в срок», — считает ведущий юрист Адвокатского Бюро «Юрлов и Партнёры» Анастасия Шеверева.

Как сообщало ИА REGNUM, член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский («Единая Россия») предлагает вернуться к практике публикации актуализированных дорожных карт по проблемным объектам, что позволит людям видеть, какие процедуры и в каком порядке проходят по их домам.

Якубовский уверен, что это повысит ответственность госорганов и введет публичный контроль за их действиями в этой сфере.

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