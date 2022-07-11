Москва, , 13:03 — REGNUM Принадлежащим дипломатическим представительствам Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) транспортным средствам будут присвоены российские номерные знаки. Об этом 8 июля сообщила пресс-служба ГИБДД России в своём официальном телеграмм-канале.

Флаги ДНР и ЛНР Правительство Донецкой Народной Республики

Отмечается, что для автомобилей посольства ДНР в России будет назначен код 171, посольства ЛНР — код 172.

Также указывается, что в настоящее время соответствующий документ проходит на едином портале проектов нормативных правовых актов процедуру общественного обсуждения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина рассказала, что жители ДНР подали тысячи жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), однако решений по ним до сих пор нет.