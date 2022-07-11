Омск, , 13:00 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 34 случая заражения коронавирусом, госпитализация потребовалась восьмерым заболевшим (10 июля — троим). Об этом ИА REGNUM сообщили 11 июля в федеральном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в Омской области выявлено 209 127 носителей коронавируса, выздоровели 204 033 человека. За сутки список выздоровевших пополнился 46 фамилиями.

Напомним, 10 июля в регионе был выявлен 31 носитель коронавируса, выздоровели 14 человек.

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