Москва, , 13:01 — REGNUM У России есть уникальный шанс преодолеть монополию западных IT-гигантов и создать свои программные решения и цифровые продукты, отметил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин («Единая Россия»).

Алексей Говырин © Александр Толмачев

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"Нам нужен свой софт буквально везде: в промышленности, в системе государственного управления, даже на компьютерах и смартфонах простых граждан. В России уже сформировано 35 индустриальных центров по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов. Всего на создание и внедрение нового отечественного ПО выделено 37,1 млрд. рублей до 2024 года», — отметил депутат в своем телеграм-канале.

По его словам, государство делает все, чтобы создать базовые условия для отечественного IT-рынка, но не менее важным является участие частного бизнеса.

«Поэтому важно, чтобы российские IT-компании, а также самозанятые самостоятельные инженеры разработчики как можно активнее подключались к правительственной инициативе», — добавил Говырин.