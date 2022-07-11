Донецк, 11 июля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли Пантелеймоновку и Донецк в ДНР, сообщает 1 июля в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 10:35 — н. п. Новгородское — н. п. Пантелеймоновка: выпущено 5 снарядов калибром 155 мм; 11:15 — н. п. Победа — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 11 снарядов калибром 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики за прошедшие сутки 70 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 454 боеприпаса по 13 населенным пунктам.

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