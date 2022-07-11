Ярославль, , 13:05 — REGNUM В Ярославской области осудят бывшего вологодского депутата, устроившего ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области.

Суд Gorspravka09.ru

42-летний мужчина ранее являлся депутатом Представительного собрания Вологодского муниципального района.

«В январе 2022 года, обвиняемый, передвигаясь по автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-8 «Холмогоры» сообщением Москва — Ярославль — Вологда — Архангельск на территории Ярославского муниципального района Ярославской области, на своём автомобиле, не справился с управлением транспортного средства, пересек дорожную разметку, разделяющую транспортные потоки противоположных направлений движения и границы полос движения в опасных местах на дорогах, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем, двигавшимся во встречном направлении по своей полосе движения», — сообщили в ярославском управлении СКР.

Водитель машины, в которую въехал депутат, скончался от полученных травм. Сейчас дело передано в суд для рассмотрения по существу.