* талибов — запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, , 12:56 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Хост-ва-Ференг афганской провинции Баглан публично расстреляли молодого человека. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство

Его звали Аманулла, он работал в отделе выдачи электронных удостоверений личности при предыдущем правительстве.

Несколько дней назад талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали его и нескольких его коллег по обвинению в сотрудничестве с Фронтом национального сопротивления. В первый день Курбан-байрама талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли ещё одного молодого человека в этом же уезде.