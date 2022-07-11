Эр-Рияд, , 13:02 — REGNUM Власти Саудовской Аравии обсуждают с Белым домом США возможность возобновления поставок оружия. Об этом 11 июля сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Армия Саудовской Аравии

По их данным, в Эр-Рияде и Вашингтоне прошёл ряд неофициальных встреч между представителями правительств США и Саудовской Аравии.

Отмечается, что представители администрации США уже начали обсуждения возможности снятия ограничений на продажу оружия Саудовской Аравии, однако пока что этот вопрос не перешёл в фазу принятия окончательного решения.

Предполагается, что окончательное решение по вопросу оружейных поставок будет принято по итогам визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию.