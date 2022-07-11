Владивосток, 11 июля, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В 2022 году в Приморье отремонтируют 210 км автодорог и девять мостов, в том числе и по дорожному нацпроекту, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Pixabay.com Ремонт дороги

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Отмечается, что на развитие дорожной отрасли региона предусмотрены значительные финансовые средства.

«Из дорожного фонда края — 16,3 млрд рублей, из федерального бюджета — более 7 млрд. На сегодняшний день освоение средств составляет 37%», — пояснил губернатор Олег Кожемяко, добавив, что все дорожные работы необходимо завершить с учетом климатических условий в срок.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Архангельской области дополнительно направят на ремонт дорог 28 млн рублей. Средства пойдут на восстановление участков, пострадавших от паводка.