Москва, 11 июля, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Законопроекты о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей комитет Госдумы по информполитике будет готов представить на открытое обсуждение осенью, отметил глава профильного комитета Александр Хинштейн («Единая Россия»).

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«Инициативы ещё ранее начали прорабатываться комитетом Госдумы по информполитике. В осеннюю сессию будем готовы провести их открытое обсуждение», — отметил Хинштейн в телеграм-канале.

Предлагается в целом распространить запрет на подобную пропаганду безотносительно возраста аудитории (в оффлайн, СМИ, интернете, соцсетях, а также в онлайн-кинотеатрах).

Кроме того, в плане установить административную ответственность за такую пропаганду, расширив ст. 6.21 КоАП.

Планируется ужесточить санкции за пропаганду педофилии, рассказал Хинштейн.

Одновременно предлагается запретить распространение среди детей не только пропаганды, но любой другой информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и извращения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин решил провести опрос по вопросу запрета пропаганды нетрадиционных ценностей. Сейчас такая пропаганда запрещена среди несовершеннолетних.