Кемерово, , 12:52 — REGNUM В Кемерове пенсионерка стала жертвой мошенников и потеряла более 900 тысяч рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в полиции Кузбасса.

Мошенник Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР

Выяснилось, что ночью ей позвонил мужчина, который представился её внуком. Он сообщил, что совершил ДТП и для решения проблем ему срочно нужны деньги. Поверив, женщина назвала адрес, где можно забрать деньги. Она отдала приехавшему курьеру 925 тысяч рублей. Только после этого она перезвонила внуку и узнала, что никакого ДТП он не совершал.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».