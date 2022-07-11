Кемерово, 11 июля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В Кемерове пенсионерка стала жертвой мошенников и потеряла более 900 тысяч рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в полиции Кузбасса.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

Выяснилось, что ночью ей позвонил мужчина, который представился её внуком. Он сообщил, что совершил ДТП и для решения проблем ему срочно нужны деньги. Поверив, женщина назвала адрес, где можно забрать деньги. Она отдала приехавшему курьеру 925 тысяч рублей. Только после этого она перезвонила внуку и узнала, что никакого ДТП он не совершал.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».