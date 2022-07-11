Москва, 11 июля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили по телефону блокаду Калининграда, передаёт 11 июля пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Владимир Путин

В частности, лидеры двух государств обсудили некоторые возможные совместные шаги в связи с введёнными Литвой незаконными ограничениями на транзит товаров в Калининградскую область.

Президенты России и Белоруссии также рассмотрели актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества и подтвердили обоюдный настрой на последовательное укрепление российско-белорусских отношений партнёрства и союзничества.