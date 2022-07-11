Сеул, , 12:53 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин выразил свое намерение посетить Китай с рабочим визитом, сообщает Yonhap News.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Данное заявление он сделал 9 июля по возвращению из Индонезии, где проходила встреча глав МИД «Большой двадцатки» (G20).

Пак Чин отметил, что на Бали во время саммита ему удалось провести двустороннюю встречу с китайским коллегой Ван И, с которым он обменялся приглашениями.

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«Я посещу Китай в ближайшем будущем, чтобы продолжить консультации между Южной Кореей и Китаем», — сказал глава МИД Южной Кореи журналистам.

При этом глава южнокорейского внешнеполитического ведомства не уточнил, когда может состояться встреча.