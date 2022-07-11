Калуга, , 13:20 — REGNUM Калужская область, по оценке Минцифры России, в 2021 году заняла первое место в рейтинге по работе с сообщениями, поступающими от населения на платформу обратной связи «Решаем вместе» Единого портала государственных услуг, и стала победителем проекта «Идеальный регион». Об этом 11 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя губернатора — руководителя администрации губернатора области Карину Башкатову.

Правительство Калужской области

«К платформе «Решаем вместе» подключены все органы государственной власти, органы местного самоуправления, большинство госучреждений, образовательные организации, медицинские учреждения, МФЦ. На их официальных сайтах размещены специальные виджеты. Жители региона также могут подать свои обращения, скачав на мобильное устройство приложение «Госуслуги. Решаем вместе». Передаваемые гражданином персональные данные защищены Единым порталом государственных услуг. Ответ на обращение направляется в срок от 3 до 10 дней», — отметила Карина Башкатова.

Сегодня Калужская область занимает первое место в Центральном федеральном округе по количеству обращений на тысячу жителей, поданных через платформу «Решаем вместе» и пятое место по России. За полугодие рассмотрено 86 тысяч сообщений, удалось решить более 72 тысяч вопросов. 86% сообщений рассмотрено в ускоренном порядке — до 10 календарных дней.

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