Калужская область — в лидерах по работе на платформе «Решаем вместе»
Калуга, 11 июля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Калужская область, по оценке Минцифры России, в 2021 году заняла первое место в рейтинге по работе с сообщениями, поступающими от населения на платформу обратной связи «Решаем вместе» Единого портала государственных услуг, и стала победителем проекта «Идеальный регион». Об этом 11 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя губернатора — руководителя администрации губернатора области Карину Башкатову.
Сегодня Калужская область занимает первое место в Центральном федеральном округе по количеству обращений на тысячу жителей, поданных через платформу «Решаем вместе» и пятое место по России. За полугодие рассмотрено 86 тысяч сообщений, удалось решить более 72 тысяч вопросов. 86% сообщений рассмотрено в ускоренном порядке — до 10 календарных дней.