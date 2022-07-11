Москва, 11 июля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. На Москву надвигается гроза с градом и шквалистым ветром. Экстренное предупреждение об этом распространило главное управление МЧС по городу.

Гроза

«По прогнозам синоптиков Росгидромет во второй половине дня с сохранением до конца суток 11 июля местами в Москве ожидается ливневый дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с», — сказано в сообщении.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями МЧС рекомендует автомобилистам не перемещаться по столице на большой скорости во избежания ДТП из-за плохой видимости, а также парковать транспортное средство вдали от деревьев. Пешеходам же советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.