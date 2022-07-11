Екатеринбург, 11 июля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. В екатеринбургский аэропорт «Кольцово» поступили два новых перронных автобуса. Они будут доставлять пассажиров из автовокзала к самолёту, сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта.

Wikiwand.com Аэропорт Кольцово

Автобусы могут вмещать до 130 пассажиров. Транспортные средства оборудованы системой кондиционирования и поручнями.

Отмечается, что в последнее время парк аэропорта пополнился новыми трапами, пожарным автомобилем быстрого реагирования и автомобилем для расчистки аэродрома. Всего в аэропорту Екатеринбурга работают 217 единиц специального транспорта. Семь из них — перронные автобусы.