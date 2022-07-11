Санкт-Петербург, 11 июля, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Петербургский ГУП «Пассажиравтотранс» закупит ещё 55 автобусов на дизельном топливе для работы в условиях новой модели транспортного обслуживания. Соответствующий лот появился на сайте госзакупок.

Дарья Драй ИА REGNUM Автобус в Петербурге

Предприятие выделило почти 770 млн рублей на закупку 55 единиц общественного транспорта, который использует дизель в качестве моторного топлива.

Судя по документам закупки, это будут односекционные двухосные автобусы среднего класса. Транспорт будет на 100% низкопольным. А для людей с ограниченными возможностями в автобусах будут специальные установки для входа и выхода.

Поставку автобусов разбили на две партии. Первая, 25 единиц, поступит до 31 октября 2022 года, а вторая — до 30 ноября того же года.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 18 июля, а 20 июля подведут итоги.

Ранее были опубликованы лоты на приобретение 50 автобусов на сумму в почти 1 млрд рублей. Напомним, что автобусы на привычном дизельном топливе решили приобрести из-за разрыва логистических цепочек, что привело к корректировке сроков поставок нового транспорта на природном сжиженном газе.