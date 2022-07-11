Москва, 11 июля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. По городской программе инвесторами будет создано в столице России свыше 33 тыс. новых рабочих мест. Об этом 11 июля сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рабочее место

Отмечается, что заместитель московского мэра Владимир Ефимов рассказал, что городская программа по созданию рабочих мест направлена на стимулирование комплексной застройки спальных районов с учетом потребности в рабочих местах, а также не уменьшение маятниковой миграции в центр Москвы и на снижение нагрузки на дороги и общественный транспорт.

«Для этого Москва подписала уже 22 соглашения, общий объем инвестиций по ним превышает 92 млрд рублей. Реализация проектов позволит создать свыше 33 тыс. рабочих мест. Более половины из них — 24,5 тыс. — появится на офисно-деловых объектах, в сфере торговли и общепита», — добавил он.

При этом заместитель мэра Москвы уточнил, что на созданных по этой программе современных производствах и в технопарках смогут получить работу порядка восьми тысяч человек, а остальные вакансии будут открыты в социальных учреждениях.

Также указывается, что инвесторами в рамках названной программы будут построены семь школ, шесть детских садов, восемь деловых центров, два торгово-офисных здания, шесть технопарков, четыре торгово-развлекательных центра, а также один промышленный комплекс и один многофункциональный центр.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля глава Московской области Андрей Воробьёв заявил, что за первую половину 2022 года уровень безработицы в регионе составил лишь 0,6%.