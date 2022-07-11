Стокгольм, 11 июля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Правительство Швеции во главе с «Социал-демократами» так и не стало первым феминистским кабинетом министров в стране несмотря на то, что предпочитает себя так называть. Об этом 11 июля в статье для газеты Expressen написали лидер «Либералов» Йохан Персон и официальный представитель партии по вопросам гендерного равенства Гулан Авчи.

Liberalerna.se Лидер партии «Либералов» Швеции Йохан Персон

«Женщины чувствуют себя более неуверенно, и браки по принуждению стали более частым явлением», — написали авторы.

Среди прочего «Либералы» хотят ввести более суровые наказания за сексуальное насилие по отношению к женщинам. Более того, они выступают за создание специального подразделения в Полиции Швеции по борьбе с преступлениями, связанными с насильственной выдачей девушек замуж.

«Достижение гендерного равенства требует перехода власти к «Либералам» и правым силам», — говорится в статье.