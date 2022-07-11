Алапаевск, Свердловская область, , 13:34 — REGNUM Два человека утонули в водоёмах Свердловской области 10 июля. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Вода Марина Каширская (с) ИА REGNUM

В городском пруду Алапаевска утонул ребёнок. Ещё одна трагедия произошла в селе Толмачёво Алапаевского района. Здесь в реке Нейва утонул мужчина.

С начала купального сезона в водоёмах Среднего Урала погибли 16 человек, в том числе пять детей. Несчастные случаи произошли на несанкционированных пляжах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, региональное управление Роспотребнадзора не нашло в Свердловской области пляжей, безопасных для купания.