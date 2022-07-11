Могоча, Забайкальский край, , 12:46 — REGNUM Власти Забайкалья 11 июля известили о постепенной стабилизации гидрологической обстановки на территории Могочинского района. По данным оперативной сводки территориального РСЧС, уровень воды в реке Амазар у Могочи составил 290 сантиметров, до отметки «неблагоприятное явление» осталось 30 сантиметров, до опасного явления — 116 сантиметров. От воды освободилось семь приусадебных участков.

Паводок Adygheya.ru

В администрации Могочинского района подтвердили, что эвакуации жителям подтопленных домов в городе Могоче не потребовалось.

Вода покидает и посёлок Ксеньевская, по одному подтопленному участку остаётся в селах Сбега и Амазар. В селе Итаке восстановили подачу электроэнергии и сотовую связь. Кроме того, оказывается помощь селу Семиозёрный, где была размыта дорога до водозаборной станции.

Как сообщало ИА REGNUM, всего от паводков в Забайкалье пострадало 10 мостов и 45 участков автомобильных дорог регионального значения в 10 муниципальных образованиях края.

Читайте также: В Забайкалье от паводков пострадали 10 мостов и десятки участков дорог