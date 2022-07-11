Новосибирск, , 12:46 — REGNUM В Новосибирске устанавливаются обстоятельства гибели несовершеннолетнего на Западно-Сибирской железной дороге. Об этом ИА REGNUM сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Грузовой поезд zapsib-sut. sledcom.ru

Установлено, что днём 8 июля 2022 года на новосибирской станции Инская 14-летний подросток попал под грузовой поезд — он перебегал пути перед движущимся грузовым составом. Мальчик был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.

По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.