Турин, Италия, , 12:45 — REGNUM Французский полузащитник Поль Погба вернулся в туринский «Ювентус». Об этом 11 июля сообщается на сайте клуба.

Поль Погба Francesca Romana Correale

«Ювентус» подписал контракт с Погба. Он присоединился к команде на правах свободного агента, поскольку срок его контракта с «Манчестер Юнайтед» истёк.

«Поль вернулся в Турин. Он ушёл отсюда мальчишкой, а вернулся уже мужчиной и чемпионом», — говорится в сообщении.

Напомним, Погба играл за «Ювентус» в 2012–2016 годах, в составе команды он стал четырёхкратным чемпионом Италии, дважды выиграл Кубок Италии и три раза — Суперкубок.

В 2016 году он перешёл за €105 млн в «Манчестер Юнайтед», где выиграл Кубок английской лиги и Лигу Европы. В 2018 году в составе сборной Франции он стал чемпионом мира.

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