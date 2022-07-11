Ростов-на-Дону, , 12:45 — REGNUM В Ростовской области в 180 млн рублей оценивается участок железной дороги, расположенный в промзоне Азова. Это следует из объявления, опубликованного на популярном сервисе «Авито».

Железнодорожные пути

Как пишет собственник, неподалёку от железнодорожных путей расположено около трёх десятков предприятий, которые платят аренду за проход каждого вагона. Земельный участок под железной дорогой находится в собственности. Состояние путей хозяин оценивает как хорошее.

Примечательно, что это вторая попытка продать участок железной дороги. 1,5 года назад желающих приобрести его не нашлось.