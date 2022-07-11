Москва, 11 июля, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Совершенствование нормативного регулирования ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде в Арктической зоне России стало ключевой темой встречи министра природных ресурсов и экологии России Александр Козлов с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым. На встрече обсуждались вопросы по возможности установления дополнительных критериев категорирования объектов накопленного вреда окружающей среде, которые должны быть ликвидированы в первоочерёдном порядке, сообщает пресс-служба Минприроды России.

Мусор

Александр Козлов дал поручение проработать возможность дополнения критериев пунктом — нахождение объекта в границах особой территории.

«Очевидно, что объект накопленного вреда, расположенный в границах особо охраняемой природной территории или в местах распространения редких и вымирающих видов животных и растений, формирования уникальных и хрупких экосистем несет в себе большую угрозу, чем аналогичный объект, расположенный в местах, где такие виды и экосистемы отсутствуют», — сказал глава Минприроды России.

Дмитрий Артюхов в свою очередь предложил привлекать волонтёров к работам по ликвидации объектов с низким значением общего влияния, то есть неопасным.

«Ямал уже имеет серьезный опыт по уборке накопленного экологического вреда. Островам Белый и Вилькицкого с помощью волонтёров вернули первозданный вид, заканчивается уборка Харасавэя. Этот год в регионе проходит как Год экологии, мы дали старт массе проектов разного масштаба — от сбора пластика в отдалённых селах до расчистки огромных территорий, строительства полигонов ТБО, сортировки мусора, новых научных исследований. Видим желание ямальцев не стоять в стороне, а участвовать в экомероприятиях, сами жители выдвинули около 700 таких инициатив, лучшие из них взяли в работу. Пару дней назад, например, началась экспедиция по уборке горы Лёквож на Полярном Урале — волонтёры приводят в порядок территорию заброшенной станции связи», — заявил Дмитрий Артюхов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Русское географическое общество совместно с Министерством обороны и Северным флотом проводит очистные работы на острове Кильдин в Баренцевом море в рамках программы «Арктика. Генеральная уборка».

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Отметим, что проект «Генеральная уборка» предполагает уборку кладбищ затопленных кораблей в морских бухтах, свалки в границах городов, опасных скважин и бывших промышленных предприятий. Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина и предусматривает полную инвентаризацию таких объектов с учётом оценки риска вреда здоровью людей.

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