Стокгольм, 11 июля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. 11 июля министр труда Швеции Ева Нордмарк представила новое задание Государственной службе занятости, которой теперь поручено в первую очередь бороться с длительной безработицей в стране. Об этом написала газета Aftonbladet.

Стокгольм. Швеция

Как заявила на пресс-конференции Нордмарк, она поручила Государственной службе занятости уделять больше внимания физическому присутствию на местах и физическим встречам с безработными вместо дистанционных консультаций.

Кроме того, будут изменены правила обращения с персональными данными, чтобы властям было легче обмениваться информацией о соискателях работы с фирмами-подрядчиками, отвечающими за соответствующие услуги.

«Чтобы мы смогли преодолеть сегрегацию, больше людей должны получить работу и содержать себя», — заявила Нордмарк.