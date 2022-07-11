Москва, 11 июля, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России уничтожили в Днепропетровской области склад ВСУ с боеприпасами для американских РСЗО HIMARS и гаубиц M777, сообщили 11 июля в Минобороны РФ.

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«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населенного пункта Радушное Днепропетровской области уничтожены хранилища с боеприпасами для поставленных США Украине реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц М777, а также самоходных пушек 2С7 «Пион», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский истребитель Су-35С сбил украинский самолёт Су-25 в воздушном бою.

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