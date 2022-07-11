Рязань, 11 июля 2022, 13:03 — REGNUM Росгвардейцев, участников специальной военной операции по защите Донбасса, торжественно встретили 10 июля в Рязанской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Домой вернулся сводный отряд. Начальник рязанского управления Росгвардии генерал-майор полиции Виктор Лачев поблагодарил личный состав за добросовестное выполнение задач и поблагодарил командиров за возвращение отряда в полном составе.
За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, участникам спецоперации вручили государственные награды.