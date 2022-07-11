Рязань, 11 июля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Росгвардейцев, участников специальной военной операции по защите Донбасса, торжественно встретили 10 июля в Рязанской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

https://www.ryazangov.ru Встреча рязанских росгвардейцев

Домой вернулся сводный отряд. Начальник рязанского управления Росгвардии генерал-майор полиции Виктор Лачев поблагодарил личный состав за добросовестное выполнение задач и поблагодарил командиров за возвращение отряда в полном составе.

«Мы вас очень ждали. Спасибо вам огромное, за то, что выполнили все поставленные задачи. За то, что вернулись живыми. Мы всё это время, все эти дни, все эти месяцы были мыслями каждый день с вами», — обратилась к росгвардейцам от имени врио губернатора Павла Малкова первый зам председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова.

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, участникам спецоперации вручили государственные награды.