Газни, Афганистан, 11 июля, 2022, 12:42 — ИА Регнум. В афганской провинции Газни в результате взрыва миномётного снаряда пострадали дети. Об этом 11 июля сообщает газета «8 Собх».

Glava.rk.gov.ru Взрыв

Инцидент произошёл в селе Голу уезда Андар. Уточняется, что один ребёнок погиб, другой получил ранения. Других подробностей произошедшего не сообщается.

От взрывов мин и неразорвавшихся боеприпасов в Афганистане часто гибнут мирные жители и в основном дети.